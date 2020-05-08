شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 11 رحلة اليوم لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيّر وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي 11 رحلة طيران استثنائية متوجهة إلى عدة دول، لعودة المصريين العالقين بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن مصر للطيران تسير 8 رحلات طيران إلى كل من (واشنطن واسطنبول وجدة وندجامينا والرياض والكويت ودبي)، بينما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني 3 رحلات طيران إلى كل من (الكويت وعنتيبي وكيجالي والخرطوم)، وتعود بعض الرحلات إلى مطار مرسى علم والبعض الأخر إلى مطار القاهرة.

وأضافت المصادر لـ «المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يتم نقل جميع الركاب القادمين على رحلات الطيران إلى العزل الصحي المخصص من الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، للتأكد من خلو العائدين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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