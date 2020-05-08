شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ أول محطة للبيوجاز بالصالحية الجديدة لتوليد 12ميجاوات يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية َوتطوير المدن، والمهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، مشروع محطة البيوجاز الملحقة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمدينة، يرافقهما مسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والتأكد من اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمشروع.

وأوضح المهندس رمضان خيري، أنه تم الانتهاء من الأعمال الميدانية لتلك المحطة، وجارٍ الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وستتم تجارب التشغيل بنهاية شهر يوليو العام الجارى ٢٠٢٠.

وأضاف "خيرى"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، :"تعد مدينة الصالحية الجديدة باكورة المدن الجديدة فى تنفيذ مشروع محطة البيوحاز، حيث تقوم المحطة بمعالجة المخلفات الناتجة من محطة المعالجة بتوليد غاز البيوجاز، الذى يستخدم فى توليد الكهرباء حيث من المقرر أن تقوم المحطة بتوليد 12ميجاوات/يوم من الطاقة الكهربائية، بعد تشغيلها".

من ناحية أخرى أوضح المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمناطق المجاورة (7) بالحى السادس، ومناطق ابنى بيتك بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمجاورات(10 – 11 - 12) بالحى الرابع بالمدينة، وجارٍ توصيل الغاز الطبيعى بالمجاورات(1 – 2 - 3) بالحى الأول.‬

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‫وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى وشبكة كهرباء بالمنطقة الجنوبية، وجارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية وأعمال الترميمات ألأسفلتية نتيجة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة.‬

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة (45 كيلو وات) أعلى مبنى جهاز المدينة، واستبدال عدد 500 كشاف إنارة صوديوم إلى ليد بمدخل المدينة الرئيسى، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة لدعم وتوفير الطاقة الكهربائية، وجارٍ إنشاء محطة البيوجاز بالمدينة حيث تقوم بإنتاج غاز البيوجاز لتوفير مصدر للطاقة المتجددة من مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحى قدرة( 0.5 ميجاوات/ساعة) تضخ إنتاجها على الشبكة العمومية للكهرباء.‬

‫وذكر المهندس رمضان خيرى، أنه تم تخصيص 20 قطعة أرض بأنشطة مختلفة(صناعى – بنوك - تجارى) وفق آلية التخصيص المباشر، بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تحصيل قيمة الـ 10 % مقدم جدية الحجز، وجارٍ استكمال سداد المستحقات لتلك الأراضى.‬