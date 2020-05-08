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غدا انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا  ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد،  والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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