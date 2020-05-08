شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.