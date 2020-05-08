شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تبدأ ترميم 29 تمثالا للكباش خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المجلس الأعلى للآثار، أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في اوائل السبعينات عند انشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش علي طبقة من الرديم الحديث المغطي بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار الأمر الذى أثر سلبا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلى لها، والوصول إلى قاعدة الكبش والتى أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

وأشار د. وزيرى إلى أن مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدا، كما سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلى.

Advertisements

كانت وزارة السياحة والاثار قد انتهت الاسبوع الماضى من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.