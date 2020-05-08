شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسي القاهرة" تفتح باب الترشح للجان البت الفنى في قانون البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عن فتح باب الترشُح للمهندسين الراغبين في الاشتراك بعضوية لجان البت الفنى، لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك وفقاً لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ونظامه الأساسى ولوائح ممارسة المهنة وطبقاً لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء رقم 936 لسنة 2020 والمعدل للقرار رقم 800 لسنة 2020.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أنه تم فتح باب الترشح لمنصب رئيس لجنة البت الفني، للمهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشأت خرسانية / معدنية"، خبرة لا تقل عن 15 سنة، والترشُح لعضوية لجان البت الفني "مهندسون مدني / عمارة "خبرة لاتقل عن خمس سنوات "، ويشترط في المهندس المُتقدم الآتي :-خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب وشهادات الخبرة الدالة على ذلك (السيرة الذاتية )، تجديد اشتراك النقابة حتى عام 2020، وتقديم ما يثبت تجديد العضوية، أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون صدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف والمهنة ولا يكون صدر عليه حكم تأديبي من النقابة .

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وطالبت المهندسين الراغبين في الترشح، تقديم مظروف مغلق يحتوي على المستندات المطلوبة، بمقر نقابة مهندسين القاهرة "6 أ شارع يوسف عباس- مدينة نصر"، على أن يوضح بالطلب المنطقة / الحي المطلوب الالتحاق بلجنة البت الفني التي سُتشكل للعمل بها وسيتم تلقي الطلبات بدءاً من يوم السبت 9-5-2020، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الدور القومي لنقابة المهندسين والمهني في تنظيم آليات وقواعد العمل الهندسي بالدولة، والارتقاء به والمحافظة عليه، والتأكد من جودته بما يحقق صالح الوطن.