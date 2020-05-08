شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الطيران الدولى تشكل فريق عمل لوضع استراتيجيات لإحياء الحركة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" أنه بسبب وباء كوفيد 19 فإن الخطوط الجوية على مستوى العالم تخسر 1,5 مليار مسافر، ومن المتوقع خسارة 273 مليار دولار من الإيرادات هذا العام2020.

وأعلنت منظمة الطيران الدولى إيكاو عن تشكيلها فريق عمل لإنقاذ صناعة الطيران المدني حول العالم من الانهيار، وسيعمل الفريق من أجل تطوير استراتيجيات للدول وشركات الطيران لإحياء الحركة الجوية على مستوى العالم باستخدام جميع البيانات الحكومية والصناعية المتاحة.

وستتألف فرقة العمل الجديدة التى شكلتها المنظمة الدولية من ممثلين رفيعي المستوى من صناعة الطيران، وكذا الرابطات والجمعيات الكبرى ومنظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة السياحة العالمية UNWTO، فضلاً عن ممثلين عن العديد من سلطات الطيران المدني الوطنية في الدول الأعضاء.

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ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO وهي إحدى منظمات الأمم أوضحت أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والشركاء فى صناعة الطيران، ومجلس المطارات الدولى، لتقديم المشورة للأفراد بشأن التدابير المناسبة لحماية صحة المسافرين وتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وأشارت المنظمة إلى أنها أصدرت نشرتين إلكترونيتين ورسالة دولية لحث الدول الأعضاء على التقيد بالتوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية ، ولإيضاح دور المنظمة فى تقديم المعلومات المتعلقة بالطيران فى التعاون الوقائى من أحداث الصحة العامة، وذلك على مستوى إدارة المخاطر بالطيران المدني.

وأضافت أنها فى ظل أهمية النظر فى المعلومات المفصلة والمحدثة الخاصة بالدواعى الصحية ومرض فيروس (كورونا)، فقد عملت مع منظمة الصحة العالمية فى الأسابيع الأخيرة من أجل تطوير مشورة الخبراء وضمان اتخاذ إجراءات عالمية منسقة، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والحوار بين الوكالات، وكذلك حث الدول على الانضمام إلى الترتيب التعاونى للايكاو لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة فى الطيران المدني.