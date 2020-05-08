شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتلقى تقريرا بإنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" في 30 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المشرف العام على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل"، تقريرا أعده الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع، حول ما تم انجازه من خلال المشروع والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" ، والذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك فى فى إطار جهود وزارة الزراعة فى تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا فى المناطق الفقيرة.

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، أن المشروع يستهدف المساهمة فى الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائى للفقراء فى الريف، ودعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم فضلاً عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، والتى تشمل 30 قرية فى محافظات اسوان، بنى سويف، المنيا، كفر الشيخ.

وان المشروع نجح فى علاج مشكلة تهالك التربة فى منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 6185 فدان أرض زراعية موطنه بعدد 2271 أسرة من المضارين ، حيث تنحصر المساحة بين البحر المتوسط وبحيرة البرلس، مما جعلها تعانى من ارتفاع فى منسوب الماء الأرضى وملوحة التربة وتهالك تام فى فروع الرى مما أدى إلى بوار الأرض وعدم نجاح الزراعة بها.

وأضاف الصياد انه تم تطهير جميع المصارف، وتدريب مجالس إدارة الجمعيات على كيفية إدارة الحفارات تشغيلها، حيث انخفض مستوى الماء الأرضى من 50 سم من سطح الأرض إلى أكثر من 130سم , وأدى هذا إلى تحسين جودة التربة وتحسين الزراعات وزيادتها، كذلك تم علاج مشكلة تدهور المساقى، بإعادة تبطين مساحة 10500 متر أدت إلى تحسن كبير فى توصيل مياه الرى للنهايات وتقليل تسريب مياه الرى للمصارف، مما أدى الى زيادة المساحات المنزرعة كمًا ونوعًا.

وفى نفس المنطقة نفذ المشروع عددا من الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية، تمثلت في: ترميم وتجهيز وتشغيل حضانة بقرية السيد البدوى، وفتح عدد 6 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار عدد 1 جمعية، وتنمية مجتمع وعدد 1 جمعية تنمية مجتمع نسائية، وإستخراج عدد 75 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة، فضلاً عن فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل، كما تم تشغيل عدد 2 عيادة صحية بقرى إبراهيم الدسوقى والسيد البدوى، وتنفيذ عدد 15 قافلة طبية، كذلك تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المختلفة فى كافة المجالات الاجتماعية والصحية، والأعمال ايديوية، والانتاج الحيواني، والنباتي، واعادة تدوير المخلفات.

ونفذ المشروع ايضاً 5 مدارس حقلية، حقلية للمزارعين ، لتعريف المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة، وتنفيذ عدد 2 وحدة هيدروبونيك للتغلب على مشاكل التربة، ومشكلة المياه المالحة، كذلك تم تركيب وحدة أرصاد جوية , لمتابعة التغيرات المناخية اليومية، ويتم إرسال رسائل إرشادية للمزارعين بالتغييرات المناخية اليومية والواجب فعله تجاه هذه التغييرات، اضافة الى تنفيذ 6 وحدات بيوجاز، للتغلب على مشكلة الطاقة وتوفير سماد عضوى خالى من الحشائش وذو جودة عاليه، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 25 حملة بيطرية ويوم رش وقائى، وتنفيذ عدد 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم , حيث يتم إنتاج الطماطم والباذنجان وغيره من المحاصيل التى يتم إستخدامه يوميًا، كذلك تنفيذ 2 وحدة كمبوست، لعمل السماد العضوى والاستفادة من المخلفات الزراعية دون حرقها.

وشملت مناطق عمل المشروع أيضاً منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان، حيث تتكونان من 12 قرية بها عدد 7403 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالى مساحة 41158 فدان , وكانتا تعانيان من مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة بالقرى وأيضًا مشكلة مياه الرى للزراعات فى 40% من المساحة المنزرعة.

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ومن ناحيته قال الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع ان المشروع نجح أيضا فى حل مشكلة مياه الرى بمنطقة وادى الصعايدة، حيث تم تطوير محطات الرفع وتوسعة ترعة وادى الصعايدة , وتم تنفيذ 80% من الأعمال المطلوبة وجارى إستكمال الباقى، كما تم عمل مصرف قاطع لحل مشكلة إرتفاع مستوى الأرضى بقرية الإيمان وحل مشكلة 3000 فدان بهذه القرية، ذلك فضلاً عن الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية التى تم تنفيذها بها، والتى تشمل: فتح وتجهيز وتشغيل 4 حضانات بقرى السماحة – الشهامة – الإيمان – عمرو بن العاص، وفتح 7 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار 2 جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرى عمرو بن العاص والسماحة، وفتح وتجهيز 4 مشاغل نسائىة للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل، فضلاً عن تجهيز وتشغيل النادى النسائى بقرية السماحة ، لإيجاد فرص عمل لبعض السيدات بالقرى، اضافة الى فتح 2 عيادة صحية بقرى الشهامة والسماحة، وتشغيل 2 وحدة صحية بقرى الإيمان وعمرو بن العاص، وتنفيذ 15 قافلة طبية، كما تم إعادة تشغيل وتأهيل مرشحات مياه الشرب بقرى السماحة وعمرو بن العاص والشهامة، للتغلب على مشكلة تلوث مياه الشرب بهذه المناطق.

وساهم المشروع ايضاً بذات المنطقة فى تطوير الانشطة الزراعية والحيوانية، حيث تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ 9 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ 1 وحدة هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائى، وتنفيذ 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست، كذلك دعم سيدات قرية السماحة (تقديم منح عينية) ودعم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.

وأضاف درويش انه فى منطقة وادى النقرة، تم توصيل المياهة لرى مساحة 3000 فدان، كانت تعانى من نقص شديد فى كميه مياه الرى وبعض الأفدنة لا تصل إليها مياه رى، كذلك تم 2 حقل إرشادى ( رى طاقة شمسية ) بقرية الحكمة، بالإضافة الى عدد من الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية تشمل: إنشاء 2 مدرسة تعليم أساسى بقرى الأمال – الكرامة للتغلب على مشاكل نقص الخدمات التعليمية، وإنشاء 2 مركز شباب بقرى الأمال والكرامة ، لمواجهة نقص الخدمات المجتمعية، وفتح وتجهيز وتشغيل 3 حضانات بقرى الحكمة – المنار – البراعم، وفتح عدد 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرية الأمال، كذلك فتح وتجهيز 2 مشغل نسائى للسيدات بقرى الحكمة – الأمال، ذلك بالإضافة الى فتح 2 عيادة صحية بقرى المنار – البراعم، وتشغيل 3 وحدات صحية بقرى الأمال – الكرامة – الحكمة، كذلك تنفيذ عدد 18 قافلة طبية.

وبالنسبة لتطوير النشاط الزراعى والحيوانى فى المنطقة، تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ عدد 10 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ 1 وحدة هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائى، فضلاً عن تنفيذ عدد 5 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست.

ويعمل المشروع حالياً على علاج أزمة الرى والصرف فى منطقتى غرب الفشن وغرب سمالوط واللاتى تشملا 15 قرية بها 9421 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالى مساحة 50601 فدان ، حيث تعانى هذه المنطقة من مشاكل كثيرة ومن أهمها نقص مياه الرى للزراعات، ويجرى حالياً الإنتهاء تركيب عدد 14 مضخة رى بالطاقة الشمسية لتعديل نظم الرى إلى الأنظمة الحديثة، كما سيتم زيادة مضخات الطاقة الشمسية لتحويل أنظمة الرى بالغمر إلى الرى المتطور.

وفى ذات المنطقتين نفذ المشروع عدداً من الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية، تشمل: تجهيز 2 حضانة بقرى الحرية والجهاد وتشغيلها، فتح 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، إشهار عدد 1 جمعية تنمية مجتمع نسائية، إستخراج عدد 25 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة،فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بقرية الجهاد، فضلاً عن تجهيز عدد 2 عيادة صحية بقرى التوفيق والرخاء وتشغيلها، وتنفيذ عدد 29 قافلة طبية، كما تم تنفيذ وتركيب عدد 3 بوسترات مياه شرب لحل مشكلة مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا والوفاء , وجارى الإنتهاء من تركيب المحولات الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه البوسترات , وإيصال مياه الشرب الصالحة لهذه المناطق.

وشملت انشطة المجال الزراعى والحيوانى التى تم تنفيذها: دعم وتأثيث 13 جمعية تعاونية زراعية، ترميم وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الحرية، تنفيذ 20 مدرسة حقلية للمزارعين، تنفيذ 3 وحدات هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، تركيب وحدة أرصاد جوية، تنفيذ 6 وحدات بيوجاز،تنفيذ 15 حملة بيطرية ويوم رش وقائى، تنفيذ عدد 8 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهم، تنفيذ وحدة كمبوست.