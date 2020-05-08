شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن زيادة جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي تنظمها الجامعة، لتصبح 10 جوائز بدلًا من 3 جوائز، في كل مسار ، بمجموع عشرين جائزة، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من المتسابقين بعد التوسع في الفئات المشاركة في المسابقة؛ وفتح باب المشاركة أمام غير المنتسبين لجامعة القاهرة، لتصبح مسابقة عامة ولا تقتصر على طلاب جامعة القاهرة فقط. ويوجد مساران للمسابقة: مسار للطلاب حتى البكالوريوس والليسانس من أي مكان بالعالم، ومسار آخر مواز للأساتذة والعاملين والكبار من داخل الجامعة ومن غير منسوبي الجامعة من كافة أنحاء العالم بنفس القواعد والشروط.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الفائز الأول في المسابقة سيمنح 10 آلاف جنيه، والثاني 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، ويمنح الفائزين من الرابع حتى العاشر جائزة ألف جنيه، وذلك بعد تقييم لجنة من كبار القراء والأساتذة المتخصصين لتقييم الفيديوهات المرسلة من المتسابقين، مشيرًا إلى أن أخر موعد لتلقي المشاركات في المسابقة يوم 20 رمضان.

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وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ترحب بالجميع خاصة وأن التوسع سيثري المسابقة، وأن زيادة عدد المشاركين من الجامعة وخارجها سيساهم في تحقيق رؤية وهدف المسابقة وهي محاولة استعادة روح المدارس المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن بروح جديدة ودون تقليد، والارتقاء بذوق الأداء والاستماع، مشيرًا إلى أنه على المتقدم تقديم فيديو مسجل، لمدة 3 دقائق، مع الالتزام بالقراءة وفق قواعد التلاوة الصحيحة، ويمكن الاشتراك بأية قراءة من القراءات السبع المعتمدة، ويشترط التفرد في الأداء، وعدم التقليد، ويرسل الفيديو المسجل على إيميل [email protected]

يشار إلى أن مسابقة جامعة القاهرة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" تحاول إعداد جيل يكمل بروح جديدة الخط الذي بدأ بالشيخ محمد رفعت مرورًا بالشيوخ: الحصري، والمنشاوي، وعبد الباسط، ومصطفى اسماعيل، والبنا، حتى الشيخ محمود الخشت قارئ مسجد السيدة نفيسة ورفاقه من القراء المتميزين.