شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على أبرز أسباب حوادث الطرق بمصر.. بطلها العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رسما توضيحيا "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث.

يأتى ذلك، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس "كورونا"، تماشياً مع شعار الاحتفال بأسبوع المرور العربى هذا العام والذى يأتى تحت عنوان "الطريق الآمن مسئولية مجتمعية" للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية، بمناسبة الأسبوع المرورى العربى الذى تحتفى به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء خلال الفترة من (4-10 مايو) من كل عام ،والذى يتزامن مع اليوم العالمى للمرور الذى يوافق الرابع من مايو من كل عام، إيماناً من وزارة الداخيلة بأهمية تعاون المواطنين لمواجهة كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية، ولا سيما المشكلة المرورية التى تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية مع التفاعل الإيجابي للمواطنين وحرصهم على تطبيق قواعد وآداب المرور، لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

يأتى ذلك مع استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات خلال فترة الحظر، واستكمالاً للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والميادين، والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات والتفاعل مع مختلف المشاكل المرورية لما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود.

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