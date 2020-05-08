شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المنيا الجديدة: تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جار حالياً العمل على قدم وساق بمشروع " تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتي الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلومتر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية بالمدينة.

وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، وفى إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل المختلفة.

وأوضح أنه يتم العمل فى كل المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة بانتظام، وتجرى المتابعة الميدانية لها، من مسئولى الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كان المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، قد أكد أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، طبقاً لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة، وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز للكتلة العمرانية القائمة نحو 15 %.

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وأشار رئيس الجهاز: إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة، وتطوير تقاطعات المداخل وتقاطعات الطرق، وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال شبكة الغاز بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 10%.

وقال رئيس الجهاز: يجري حالياً تنفيذ شبكة الري بالمسطحات الخضراء، والربط على شبكة الري بمياه الروبة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز للمشروع 30%، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة المداخل وتطوير الميادين، ومدخل وصلة الجيش، وتطوير الجزيرة الوسطى، ومدخل الحي الخامس من الطريق الصحراوي بميدان.