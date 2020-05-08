شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عودة خدمات الشهر العقارى بـ"الكمامة والجوانتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو لليوم السابع عودة الخدمات الضرورية للمواطنين بالشهر العقاري مثل توكيل خاص بمعاش أو توكيل خاص بقضية خاصة دعاوى الأحوال الشخصية وإثبات النسب ودعاوى النفقة ومحاضر فتح وغلق وصية وإثبات التاريخ، بجانب إضافة خدمتين أخريتين هما التوكيلات بكافة أنواعها وعقود بيع السيارات.

ووضع اتحاد موثقي الشهر العقاري برئاسة الدكتور وليد فهمي مجموعة من التوصيات سواء للموظفين أو للجمهور المتردد على مكاتب التوثيق، والتى بدأت عملها منذ الأحد الماضى ، فى تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل معهم ، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وهى بالنسبة للموظفين:

1- ارتداء كمامة طبية وجوانتي قبل التعامل مع المواطنين.

2- توفير أدوات النظافة الشخصية (صابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية) وغسل الأيادي جيدا بعد كل إجراء .

3- فتح جميع الشبابيك والأبواب بالمكاتب لضمان التهوية الجيدة.

4- يحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين أو المواطنين.

5 - التعامل مع المواطنين من على مسافة متر على الأقل والاقتراب بحرص فقط عند التحقق من الشخصية والتوقيع على المحرر أو بالدفاتر.

6- يحظر استعمال أدواتك المكتبية وخاصة قلمك الشخصي إلا منك شخصياً فقط.

7- تعقيم المستندات بمطهر أو كلور أو كحول أبيض لجميع بطاقات الرقم القومي ومستندات تحقيق الشخصية والرخص وغيرها من المواطنين قبل استلامها.

8- تسجيل أرقام الخط الساخن والجهات المختصة للإبلاغ عن أي مواطن يعاني من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" والمنشورة إعلامياً.

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أما مقترحات النصائح بالنسبة للجمهور فتشمل:

1- حضور المواطن المتعاقد مرتدياً كمامة طبية إجبارياً، ومنفرداً بدون اصطحاب أياً كان.

2- الابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام.

3- التزام المواطن بالاختصاص المكاني لمحل إقامته قدر الأماكن.

4- التزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب او خارجه، حتى يحين دوره في التوثيق، والبعد عن الزحام قدر الإمكان.

5- التزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس ولن يسمح بدخول المواطن إلا إذا كان مرتدياً كمامة طبية اجبارياً.

6- التزام المواطن بـ قلم شخصي خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب، للتوقيع على المحرر، ويحظر استعمال قلم الموظف أو باقي المواطنين.

7- اذا وجدت المكتب مزدحماً غادر المكتب فوراً حتى لا يزيد الزحام.

وعممت مصلحة الشهر العقاري على مكاتب التوثيق التي ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشاديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة في كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا. وبدأت الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الأحد ، فى تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، وتتضمن معاملات الشهر العقارى فى مكاتب التوثيق كل من توثيق التوكيلات الخاصة وتوثيق عقود بيع السيارات وتوثيق عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوثيق التوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.