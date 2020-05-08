شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 3 آلاف شقة لسكان المناطق الخطرة بالعبور بـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بمشروع عمارات "مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة "، حيث يتم العمل بوتيرة متسارعة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو 126 عمارة "عمارات السلام" لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من 60%، وجار استكمال أعمال المرافق والطرق للعمارات.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة توفير المهمات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل المختلفة، وجهاز قياس الحرارة.

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كان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، كشف أنه جارى تنفيذ وحدات سكنية جديدة مدينة العبور الجديدة، وذلك لنقل سكان مناطق القاهرة، ويأتي في مقدمتها سكان سور مجرى العيون، والمناطق التي يقرر مجلس الوزراء بدء تطويرها، لافتا إلى أن الصندوق ينفذ مخطط جديد يتمثل في تبديل الوحدات لسكان المدابغ، الذين حصلوا على وحدات في الأسمرات، وعملهم في المدابغ، فيتم عمل تبديل لهؤلاء بحيث يتم توفير وحدات سكنية لهم في مدينة بدر ليكونا بالقرب من أماكن عملهم، وتقليل الضغط من على الطرق، فضلا عن توفير الوقت والراحة لهؤلاء.

وأكد أنه جارى تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية، بمدينة العبور، لافتا إلى أن اجمالى سكان سور مجرى العيون يبلغ نحو 2000 أسرة، كما يتم توفير وحدات سكنية أيضا في مدينة 15 مايو، حتى تكون مصر على موعد من الإعلان عن خلوها من المناطق العشوائية الخطرة بالكامل منتصف العام الجارى.