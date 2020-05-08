شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة العائدين من الخارج.. هيلاقوا شغل إزاى؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت أزمة كورونا في اضطرار كثير من العاملين بالخارج إلى العودة، بسبب وقف الحياة الاقتصادية بكثير من الدول.
لكن كيف سيجد هؤلاء فرص عمل في مصر؟
حتى الآن الحكومة تتحدث عن 5300 مصري عائدين من الكويت فقط، بخلاف من سيعودون من كل الدول بعد فتح خطوط الطيران.
في مصر أقل معدل للبطالة كان 8% في نهاية 2019، لكن توقعات مجلس الوزراء أن تصل بعد أزمة كورونا إلى 10% في 2021.
فكيف ستواجه الدولة تلك الأزمة؟ هذا ما نستعرضه في الفيديو التالي ..
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