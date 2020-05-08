شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية والشهادات المعادلة بالجامعات‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقاً لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.

وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب، والالتزام بما هو مُسجل على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة.

كيان وسيط للالتحاق بالجامعات