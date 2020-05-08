شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتي طيران من إسطنبول تقل مصريين عائدين من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الجمعة، رحلتي طيران من مطار إسطنبول تقل المصريين للعائدين من تركيا، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.