شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 226 حالة تعدي على نهر النيل والمصارف خلال الأسبوع الأول من مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات.

أشار التقرير إلى تنفيذ (269،492) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (226) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (102) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (62) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (62) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، في تصريحات صحفية الجمعة، بأن القطاع قام بتنفيذ (١٠٢) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو ٢٠٢٠ شملت إزالة (١٥) بمحافظة الغربية و(٩) بمحافظة المنوفية و(٣) بمحافظة البحيرة و(٩) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (١٦) بمحافظة اسيوط و(٦) بمحافظة سوهاج و(٢٩) بمحافظة قنا و(٦) إزالات بمحافظة الاقصر و(٩) بمحافظة أسوان، ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة في ٢٠١٥ حتى الآن (٥٣١٠٤) إزالة.

ومن جانبه، أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بأنه تم تنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من الاول من مايو وحتي ٧ مايو 2020 وأسفرت عن تنفيذ (٦٢) إزالة شملت (١٣) إزالة بمحافظة المنوفية و(٤٧) إزالة بمحافظة الجيزة و(٢) إزالة بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٠٢٨٦) إزالة منذ بدء الحملة في ٢٠١٥ حتى الآن، وتحتل محافظة الجيزة المركز الاول في إزالة التعديات على أملاك الري.

وقال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت قامت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 62 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تضمنت تنفيذ (40 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية، و(5) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية إلى جانب تنفيذ (17) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط وبهذا تصبح محافظة ( الشرقية ) أعلى محافظة في تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر مايو ( 40 ) إزالة على منافع الصرف .

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

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وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على استمرارها ببذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.