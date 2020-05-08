شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن تدقيق مساحات القمح بنظام نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، تقريرا من قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن تدقيق مساحات القمح للموسم الحالي 2020 متضمنا أن هذه المساحات تبلغ 3 ملايين و170 ألفا و664 فدانا منها مليوني و594 ألفا و636 فدانا بالأراضي القديمة و576 ألفا وو28 فدانا بالأراضي الجديدة، حيث توزعت المساحات بين 1.705 مليون فدان بالوجه البحري و1.465 مليون في باقي المحافظات بالوجه القبلي والوادي الجديد ومطروح وسيناء والنوبارية.

ووفقا للتقرير، الذي أصدرته الإدارة العامة للتقديرات الإحصائية بالعينات من خلال مناطقها المنتشرة بمختلف المحافظات، تم تدقيق مساحة محصول القمح للزراعات المروية موسم 2019 – 2020 بإستخدام أسلوب المعاينة الطبقية متعددة المراحل المقترنة بالقياس الفعلي بأجهزة GPS بالتنسيق الميداني مع مديريات الزراعة بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح في الوجه البحري بلغت مليونا و705 ألفا و486 فدان في 13 محافظة، بينما بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح في منطقة مصر الوسطي 560 ألفا و502 فدانا في 4 محافظات، في حين بلغت إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح في مصر العليا 628 الفا و973 فدان بعدد 5 محافظات ليصل إجمالي الأراضي المنزرعة في الوادي ودلتا النيل مليوني و894 ألف فدان، مقابل زراعة 275 ألفا و703 فدانا في الأراضي خارج الوادي في 4 محافظات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية احتلت المركز الأول في إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح بمساحة بلغت 399 الفا و354 فدان تلتها محافظة البحيرة باجمالي مساحة بلغت 367 الفا و295 فدان في حين احتلت محافظة الدقهلية المركز الثالث في زراعة القمح باجمالي مساحة بلغت 250 ألفا و626 فدان تلتها في المركز الرابع محافظة كفر الشيخ باجمالي مساحة بلغت 233 الفا و90 فدان ثم محافظة أسيوط في المركز الخامس باجمالي مساحة بلغت 226 الفا و683 فدان.

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا إحتلت المركز السادس في إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح بمساحة بلغت 222 ألفا و153 فدان تلتها محافظ الفيوم في المركز السابع باجمالي مساحة بلغت 180 ألفا و991 فدان تلتها في المركز الثامن محافظة الغربية باجمالي مساحة منزرعة بالقمح 130 ألفا و703 فدان تلتها محافظة بني سويف في المركز التاسع باجمالي مساحة بلغت 125 الفا 224 فدانا ثم محافظة المنوفية باجمالي مساحة بلغت 120 ألفا و764 فدانا.

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