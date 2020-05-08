شكرا لقرائتكم خبر عن توافر السلع الغذائية في أسواق قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عددا من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة بمركز أبوتشت، لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة. وقال الداودى، أنه يجرى دراسة نقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

وأعطى الداودى، تعليمات لرئيس مدينة أبوتشت بتحرير محاضر مخالفة لعدد من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق العام مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وبذل أقصى جهد للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

و حرص المحافظ، خلال جولته أول أمس الأربعاء على سؤال المواطنين عن جودة السلع الغذائية المعروضة وأسعارها، موجهًا مسؤولى التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.