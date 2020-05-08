من غير ما تحسب.. اعرف الضريبة على دخلك بعد الإعفاءات الجديدة (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفيما يلى رصد لما سيتحمله المواطن من ضرائب وفقًا لدخله الشهرى: من يتقاضى 2000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 11.25 ستصبح صفر (معفى من الضريبة) من يتقاضى 2500 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 18.75 جنيه ستصبح 16.76 جنيه من يتقاضى 3100 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 102.21 جنيه ستصبح 32.92 جنيه من يتقاضى 3500 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 135.21 جنيه ستصبح 72.92 جنيه من يتقاضى 4000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 176.46 جنيه ستصبح 122.92 جنيه من يتقاضى 5000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 466.35 جنيه ستصبح 256 جنيه من يتقاضى 6000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 651.35 جنيه ستصبح 427 جنيه من يتقاضى 7000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 836.35 جنيه ستصبح 627 جنيه Advertisements من يتقاضى 8000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 1021.35 جنيه ستصبح 827 جنيه من يتقاضى 9000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 1206.35 جنيه ستصبح 1027 جنيه من يتقاضى 10000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 1391.35 جنيه ستصبح 1227 جنيه من يتقاضى 15000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 2316.35 جنيه ستصبح 2275 جنيه من يتقاضى 20000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 3572.92 جنيه ستصبح 3400 جنيه من يتقاضى 30000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 5822.92 جنيه ستصبح 5650 جنيه من يتقاضى 40000 جنيه كان يتحمل ضريبة قدرها 8072.92 جنيه ستصبح 8052 جنيه

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