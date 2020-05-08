شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا وترصد 9 شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق عن فيروس كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت خلال اليوميين الماضيين، كما رصد المركز 9 شائعات .

نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، وناشدت كافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

وأكد المركز انه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.

وأوضح المركز انه لا دليل علمياً على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم، وأنه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى يعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقته.

Advertisements

وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء فترة العزل وانه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.

وأوضح المركز أنه لم تصدر تصريحات من أي مسئول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.

وتضمنت الشائعات التى نفاها المركز تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا وتوقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسبب فيروس كورونا وارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ووضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم وإنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات.

ورفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية ورفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية وإضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال.