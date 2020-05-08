أخبار مصر

الحكومة تكذب شائعة توقف العمل بالمشروعات القومية فى صعيد مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة توقف العمل بالمشروعات القومية فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسبب فيروس ، تواصل المركز  مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

 

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.

Advertisements

 

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فهي تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفاً، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعاً، وتشمل (مشروعات الطرق -  الإنارة العامة والكهرباء - النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة - الطب البيطري والمجازر - الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي  65% حتى الآن، ليصل عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى نحو  88 مشروعاً، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو 2020.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكذب شائعة توقف العمل بالمشروعات القومية فى صعيد مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا