شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 11 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بعدة دول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، 11 رحلة جوية استثنائية إلى واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان، في أكبر تشغيل لرحلات الإجلاء منذ بدء الجسر الجوي لوزارة الطيران المدني، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سوف تسير 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي العاصمة واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض ، بينما تسير شركة ايركايرو 3 رحلات اثنين الي الكويت وواحدة الي كيجالي والخرطوم وعنتيبي، وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج ، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .