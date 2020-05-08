شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يتضامن مع "مبادرة 60 يوم غذاء" لدعم متضررى كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



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قام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمات خيرية من الشركاء المحليين في اطار "مبادرة ستين يومًا غذاء" لمتضرري كورونا لدعم 1000 أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجًا التي تضررت جراء جائحة وباء الكورونا وذلك بمساهمة قدرها 85 ألف جنيه مصري متمثلة في توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية على القرى الأكثر احتياجًا في محافظتي الفيوم والمنيا.

قال إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يشارك فى هذه المبادرة التي تسعى إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن بعض الأشخاص الأكثر احتياجًا بمن فيهم العمالة اليومية غير المنتظمة ممن توقف عملهم خلال تفشي جائحة فيروس كورونا تضامانا مع الشعب المصري".

وقد أطلقت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي، "مبادرة 60 يوم غذاء" لتوزيع 4000 كرتونة مواد غذائية؛ لتلبي احتياجات أكثر من 1000 أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجًا ممن تضرروا اقتصاديا من جائحة ڤيروس الكورونا وذلك على مدار شهرين كاملين متضمنين شهر رمضان المبارك. كما استهدفت عملية توزيع المواد الغذائية خلال "مبادرة 60 يوم غذاء" التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بعض القرى الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا في عدة محافظات مصرية.

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وتضافرت جهود كل من الاتحاد الأوروبي وجمعية الأورمان مع الروتاري حيث تولوا عملية التوزيع والتنسيق لضمان أفضل نتائج للتعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومعًا وبين لجنة خدمة المجتمع في المنطقة برئاسة علا النوري التي أكدت أن الصناديق وُزعت على المحتاجين والمحرومين بمن فيهم العمالة اليومية غير المنتظمة ممن تضرروا جراء جائحة ڤيروس الكورونا وذلك بالتعاون مع نوادي الروتاري وجمعية الأورمان وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأضافت علا النوري أن المبادرة شارك فيها 30 ناديًا من أندية الروتاري بإجمالي تبرعات 720 ألف جنيه قيمة 4000 كرتونة تكفي احتياجات أكثر من 1000 أسرة مصرية تمثل نحو 5000 آلاف شخص على مدار 60 يومًا.

ووُزِعَت الـ 4000 كرتونة على النحو التالي: 350 كرتونة في قرية الحمراوين بالغردقة، و1100 كرتونة على الأسر الأكثر حرمانًا في قرية الأمير بالأقصر والقرى المجاورة بالشغب وكرم الحاجة، و500 كرتونة في نزلة السمان بالجيزة، و1000 كرتونة في قرية الريان بالفيوم، و 500 كرتونة في قرية الصف بالجيزة وأخيرا - في اليوم الثالث - وُزِعَت 350 كرتونة في العياط بالجيزة.