شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 226 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة 226 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري.

اوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات بلغت 269 ألفا و492 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وأكد التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ 102 إزالة على نهر النيل، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 62 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 62 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع قام بتنفيذ 102 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري في محافظات.. الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة في عام 2015 حتى الآن 52104 إزالات.

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من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو الجاري، أسفرت عن تنفيذ 62 إزالة بمحافظات المنوفية، الجيزة، الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري منذ بدء الحملة 140286 إزالة.

كما أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت 62 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بمحافظات.. الشرقية، المنوفية، أسيوط.

وبهذا تصبح محافظة الشرقية أعلى محافظة في تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر مايو بـ 40 إزالة.

الجدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرارها ببذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، كما أكدت مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.