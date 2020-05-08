شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لاصحة لإنشاء كيان لإلحاق طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء بشأن وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكافة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

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كما نفت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقاً لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.