شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: كورونا ستؤجل افتتاح المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد يضمن استجابة البرامج الحالية التي يمولها لمواجهة أزمة كورونا، على سبيل المثال، كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية مصر القومية للسكان 2030، ومن خلال الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الشريك المنفذ، يتم بالفعل بتوزيع معدات الحماية الشخصية للعاملين في تنظيم الأسرة، كما نساعد في ضمان التعلم عن بعد للتعليم الفني.

وأكد سوركوش فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيكون هناك على الأرجح بعض التأخير فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، ولكننا لا نتوقع تغييرات كبيرة في خطة التطوير الخاصة به؛ إذ إنه قد تحقق بالفعل تقدم في اكتمال المشروع.

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وأوضح سوركوش أنه سيكون لهذا التأخير تأثير مباشر على الدعم الجاري من الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل المتحف المصري في ميدان التحرير، ويرجع ذلك إلى التأخير المتراكم في نقل بعض المجموعات الهامة من المتحف الواقع في التحرير إلى المتحف المصري الكبير.

ولفت سوركوش إلى إن الاتحاد الأوروبي، مع الخبرة الفنية من خمسة متاحف أوروبية مرموقة ومع شركاء وطنيين مؤهلين للغاية، يقدم الدعم لوزارة السياحة والآثار للمساعدة في تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري، وسيسهم ذلك في تطوير منظومة العرض المتحفي، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات المناسبة لزوار المتحف باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة بشكل خاص.