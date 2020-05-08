شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تشديد فحص الماشية الحية واللحوم المستوردة بالمحاجر البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال لجان بيطرية متخصصة من قبل الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالهيئة، تكثيف فحص استيراد العجول والماشية الحية واللحوم من الخارج، وتشديد الفحص بالمحاجر الحدودية استعدادا لاستقبال شحنات جديدة.

وقال الدكتورعبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات إلى الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، بتشديد عمليات فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة فى بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة استعداد لاستقبال شحنات من الحيوانات الحية واللحوم جديدة الفترة المقبلة .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وتابع "عبد الحكيم"، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

Advertisements

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لجميع مديريات الطب البيطرى بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات طوال أيام شهر رمضان وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية أن المحاجر البيطرية فى حالة طوارئ لاستقبال شحنات جديدة من عجول الذبيح الفورى واللحوم الحمراء، تخضع لجميع الاجراءات البيطرية المعتادة وتشديد الفحص بالمحاجر والمنافذ"، حيث تقوم اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" بمتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، وخالية من الأوبئة والأمراض، موضحة أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية.