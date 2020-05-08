شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق «صكوك الأضاحى».. والواحد بـ«1800 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الأوقاف، أمس، مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى، بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحى دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.

وقال الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إن المشروع نجح بشكل مبهر في الأعوام السابقة، وتم توفير لحوم الأضاحى لمليون و150 ألف أسرة العام الماضى. من جهة أخرى اعتمد الوزير، طباعة الجزء الثانى من كتاب «مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة» والذى يضم نخبة مختارة من الخطب العصرية والتى تم أداؤها بالفعل في إطار خطة الوزارة لتقديم خطاب دينى عصرى رشيد مستنير نابع من روح العصر وتحدياته، يراعى واقع البشر وحاضرهم وظروف زمانهم ومكانهم، مع الحفاظ على ثوابت الدين والتحرك في إطار متغيراته. وقال جمعة في مقدمة الكتاب إن الخطاب الدينى خطاب حيوى وديناميكى ومتجدد، وليس بمعزل عن دنيا الناس وقضايا العصر، وأنه حيث تكون المصلحة يكون الخطاب الدينى المستنير، وهذا الجزء يسلط الضوء على قضـايا في غاية الأهمية من قضايــا الساعة، مثل: ضوابط البيع والشراء، والنفع العام في ميزان الشرع والتنمية الشاملة وسبل تحقيقها، حماية الشأن العام والمصلحة العامة، رعاية المسنين وحقوقهم، واجب المعلم والمتعلم، الحفاظ على البيئة وأثره في التنمية، وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية، بقصد إحداث تغيير جذرى في بنية الخطاب النمطية بالتحول إلى بنية أكثر عصرية وتفاعلاً مع قضايا العصر ومستجداته، وبما يؤدى لتصحيح الصورة الذهنية السلبية التي تكونت تجاه الخطاب الدينى في مراحل الجمود الفكرى.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطى الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية رفيعة المستوى للأئمة والخطباء.