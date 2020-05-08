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شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم صناديق القمامة الجديدة في جميع مدن ومراكز الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الخميس، صناديق القمامة الجديدة والموجودة بشارع على مبارك، بحي أول طنطا، وشارع سعيد مع شارع صدقي بحي ثان طنطا، للاطمئنان على مدى التزام المواطنين بإلقاء القمامة بها، بحضور رئيس حي أول وثان طنطا.
وأشار محافظ الغربية، في بيان، الخميس، إلى أنه سيتم تعميم الصناديق الجديدة بواقع 100 صندوق في جميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة، والحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع.
يذكر أن الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ قد قام بالتصميم الهندسي للصندوق بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية لتصميم المعدات.
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