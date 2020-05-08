شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وشكر وتلويح بالنصر.. حكاية ٦ مسنين هزموا كورونا فى مستشفى العجمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أروقة مستشفى العجمى المركزى، المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا بالإسكندرية، مشاهد فرح جسدها ٦ مسنين، تعدت أعمارهم الستين عاما، ملأوا طرقات المستشفى بالرقص والتلويح بعلامات النصر، تعبيرا عن انتصارهم على الفيروس، مساء أمس.

بدأ عم عبدالله حديثه في فيديو قائلا: «مش عارف أقول إيه والله، الخدمة زى الفل والحمد لله، وربنا يشفى الجميع»، موجها حديثه لأطقم الأطباء والتمريض بقوله: «اللى إنتوا عملتوه معانا فوق راسنا».

والتقطت إحدى المتعافيات طرف الحديث قائلة: «كتر خيركم يا ولادى، وربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم ونشكر الدكاترة والحمد لله».

وعبر عم شعبان عن فرحته بتعافيه بالرقص داخل المستشفى وسط تفاعل الطاقم الطبى والتمريضى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية: «خرج ٦ حالات كبار السن (تعافى) فوق ٦٠ سنة، كانوا محجوزين للعلاج»، مشيرة إلى أن «فرحتهم ودموعهم ودعاهم لنا ميتقدرش بتمن».

ووزعت مدير المستشفى وجبات وباتيهات وكيك وحلويات على المرضى، كانت بحوزة الأطباء، وأثنى المرضى على الخدمة الطبية والطاقم الطبى والتمريضى والعمال.

وأكدت «السيد»، توافر المستلزمات الطبية والأدوية والوجبات الغذائية، واختتمت زيارتها بمداعبتهم قائلة: «يلا عايزينكم تخفوا وتطلعوا بالسلامة وتهزموا الفيروس علشان نتصور سوا كلنا في الشمس بره المستشفى». وأوضحت أنه بتعافى الحالات الستة يصل إجمالى حالات الشفاء إلى ٩٣.

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وفى سياق متصل، تسلمت الدفعة الثالثة من الطاقم الطبى والتمريض عملها، مساء أمس، في مستشفى المدينة الشبابية في أبوقير (مستشفى العزل لمصابى كورونا)، بدلا من الدفعة الثانية، التي قضت ١٤ يوما في الخدمة الطبية للمرضى.

وقال الدكتور أحمد محسن، رئيس الفريق الطبى الثانى، الذي غادر المستشفى، إن الفوج الثانى من الاطباء والتمريض وعددهم ٢٩ طبيبا تم منحهم إجازة ١٤ يوما «استراحة محارب»، بعد إخضاعهم لمسوح طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وسلبية العينات، مشيرا إلى أن الفريق الطبى والتمريض المغادرين، خضعوا لتحاليل طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.