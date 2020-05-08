شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 40% الحد الأعلى لتخفيض أجر العامل بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير الهامة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة، للمصريين بالخارج، تلقى عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالى بجدة، وليد عبدالرازق أحمد، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40% من الأجر.

وأوضح التقرير أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة «كورونا»، والثانى أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%.

وأكدت وزارة الموارد بالمملكة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ «القوة القاهرة»، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.

وذكرت أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.

وفى تقرير من مكتب التمثيل العمالى بميلانو في إيطاليا، أشار الملحق العمالى، مجدى حسنين، إلى أن وزيرة الزراعة الإيطالية، اقترحت مشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ600 ألف مهاجر صالح لمدة 6 أشهر وتجدد، كاشفا أن أكثر من 53% من الإيطاليين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبى.

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كما تلقى «سعفان» تقريراً عاجلاً من مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بالكويت، وأوضح «سعد الدين» أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالى بالكويت، أحمد إبراهيم، أشار فيه إلى أن السفير طارق القونى، سفير مصر بالكويت، أوضح أنه يجرى الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ 31 مارس الماضى، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.