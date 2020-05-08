شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ128 مصريا من العائدين من فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم الجمعة فترة الحجر الصحي للركاب المصريين الذين كانوا عائدين من فرانكفورت بعد التأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ١٤ يوما بعدد من فنادق مدينة مرسي علم.

وبلغ عدد المغادرين للحجر الصحي بمرسي علم من فرانكفورت ١٢٨ من المصريين العالقيين في ألمانيا وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر ان فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.وثبت سلبية نتائج فحصهم جميعا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي بدأت في ٢٢ابريل الماضي ولمدة 14 يوما. ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى على متن رحلات داخلية لمطار القاهرة الدولي.

كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه قال كريم هشام، نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر أن تم التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من فرانكفورت

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