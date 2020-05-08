مطار مرسى علم يستقبل 83 مصريا من نيجيريا وإخضاعهم للحجر الصحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الاحمر صباح اليوم الجمعة رحلة المصريين العالقين في نيجيريا من خلال رحلة طيران استثنائية من العاصمة لاجوس بعد توقف حركة الطيران الدولية ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران
واكد عماد امام مدير الاعلام بمطار مرسي علم ان عدد الركاب على الرحلة ٨٣ راكبا.
وأكد مسؤولو الصحة انه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي وخضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرات لاجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحى لاجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكوروناَ ووضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.
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