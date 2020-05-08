شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مستشفى القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق 3 أيام لظهور حالتين كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق غلق مبنى مستشفى القلب والصدر بمستشفيات الجامعة لمدة 3 أيام لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهيرالمكثفة وذلك بعد ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد بين أفراد أطقم التمريض بالمستشفى.
وأوضح رئيس الجامعة أن الحالتين من المخالطين للحالة الأولي إيجابية الإصابة بالفيروس من فريق التمريض،وتم سحب العينات منهما وبعد ظهور نتائج التحاليل المعملية وثبوت إيجابية إصابتهما تم تحويل الحالتين إلى مستشفي العزل بمبني عناية الباطنة بأجر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهما.
وأضاف شعلان أنه جاري تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبني القلب والصدر، بالإضافة إلى حصر جميع العاملين المخالطين للحالتين المصابتين بالفيروس وعزلهم طبقاً للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.
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