شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار اليوم.. والقاهرة 34 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة طقس حار غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل غائم على السواحل الشمالية وفرصة أمطار خفيفة ( 30: 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة، وطقس مشمس حار على شمال الصعيد، مشمس وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، بارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

ويشير الخبراء أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط كما تتأثر القاهرة وشرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض الهند .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ،والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34 – 17»، الإسكندرية «26– 18»، قنا «37- 21»، الأقصر «38 – 22»، أسوان «38 – 22» .