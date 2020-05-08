شكرا لقرائتكم خبر عن بلافتة كبيرة.. أهالي الغمراوي يرحبون بتعافي ممرضة أصيبت بكورونا بمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي وشباب حي الغمراوي وشارع البشري بمدينة بني سويف، مساء أمس الخميس، إحدى الممرضات من أبناء المنطقة بلافتة ترحيب كبيرة، عقب شفائها من الإصابة بفيروس كورونا، وسط حالة من السعادة بين المواطنين عقب عودتها لأسرتها مرة أخرى.

وقال أحد أهالي حي الغمراوي بمدينة بنى سويف، إن أهالي المنطقة أعدوا لافتة ترحيب كبيرة بالسيدة هناء ماهر الممرضة بمستشفى الصدر ببني سويف، والتي كانت ضمن فريق التمريض الأول الذي شارك في قسم العزل بالمستشفى منذ تشغيله، قبل إصابتها ونقلها لمستشفى العزل وتعافيها.

وأضاف: «فكرنا في تقديم التحية لها بشكل علني أمام الجميع يعيد لها ابتسامتها وجهودها في محاربة الفيروس، متابعا» اعد الاهالي وعنهم جروب شباب حي الغمراوي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيس بوك«اللافتة وقاموا بتعليقها قبيل وصول الممرضة من مستشفى العزل، ومدون عليها»أهالي وشباب حي الغمراوي وشارع البشري يباركون ويهنئون شفاء السيدة هناء ماهر من سلاح التمريض بمقاتلات الجيش الأبيض«تعبيرا عن امتنانهم للدور الذي قامت به وزملائها.

يشار إلى أن رفع لافتة ترحيب بتعافي ممرضة وعودتها إلى منزلها لم تكن الأولى لمحافظة بني سويف، بل سبق وأن اقدم أهالي منطقة بلبل بمدينة بني سويف برفع لافتة كبيرة ترحيبا ومباركة بشفائها مرة أخرى.