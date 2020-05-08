شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: لقاح كورونا لن يتوفر قبل سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لا يوجد تعارض بين التعايش والاستمرار في الإجراءات الاحرتازية من فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف «عوض تاج الدين»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الخميس أن الحكومة حذرت كثيرًا باتخاذ الإجراءات الوقائية، ونحن الآن في مرحلة انتقالية، مشيرًا أن التطعيم الخاص بـ«علاج» كورونا لن يتوفر قبل سبتمبر المقبل.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الزيادة الحالية في أعداد المصابين بفيروس كورونا متوقعة وليست مفاجئة ومقلقلة.