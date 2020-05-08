شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لاستكمال الصيانة ورفع الكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسي الخاصه بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية واعلى معدلات الامن والسلامه على المحاور والطرق بالمحافظة

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى وذلك لمدة (4 أيام ) إبتداء من الساعة 9 مساءا يوم الخميس الموافق 7/5/2020 حتى الساعة 5 صباح يوم الاحد الموافق 10/5/2020 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الاعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للاعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

مشيرا ان الادارة العامه لمرور الجيزة قد قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الإعتذار للسادة المواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع خالص الشكر للتعاون والإستجابة.

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