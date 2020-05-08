شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يحذر من حركة المواطنين بين المحافظات والسواحل في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، وحركة المواطنين بين المحافظات وخاصة الساحلية، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا قوية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال خطة استباقية وضعتها الحكومة للتصدى لهذا الوباء العالمى.

وقال إنه إذا لم يتم الحفاظ على المكتسبات قد يتحول الأمر لسيناريو كارثى، ولهذا لابد من وضع تصور حول كيفية استقبال العيد، وحركة المواطنين بين المحافظات خلال هذه الفترة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة تتمثل فى أن هناك بعض المحافظات وفقا للإحصائيات الأخيرة تشهد نسبة إصابة عالية، وأخرى بها نسبة إصابة بسيطة، وفى حال الاختلاط بين المحافظات قد ينتج عن هذا الأمر مزيد من الإصابات وانتشار العدوى بين المحافظات بشكل كبير، مما يستوجب وضع آليات محددة، وخطة لتوعية المواطنين هذا خطورة التكدس وعدم التباعد المجتمعى.

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واستطرد عضو مجلس النواب، أن المواطن سيظل رمانة الميزان فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها، ودعم الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الصدد، للحفاظ على الوطن من عدم تفشى هذا الوباء العالمى.