امرأة تقاضى زوجها لامتناعه عن دفع 240 ألف جنيه مصروفات عملية تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة، دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن سداد 240 ألف جنيه تكلفة عملية تجميل، وذكرت الزوجة:" زوجي يرفض عن دفع نفقاتي، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، حتى قيمة إيجار المسكن امتنع عن سدادها، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضى من عمله مئات الآلاف شهريا".
وأضافت الزوجة "ن.ح.أ"، البالغة 39 عام، بدعواها التي طالبت فيها بحبس زوجها :" تزوجت منه بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين إلا أنه تركني بعد 18 عام من الزواج، وامتنع عن الإنفاق علي رغم يسار حاله، حيث يعمل شريك لأحدي الشركات الكبري".
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه الزوج بدفع نفقة زوجيه، ومصروفات مدرسية، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيديه، وتعدي عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.
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