وزارة التموين تعلن صرف 36% من مقررات شهر مايو حتى الآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 36% من مقررات شهر مايو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

وأكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية منافذ "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أول بأول، كما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات الضخ بجانب أيضا توجيه مديرى المديريات بشأن تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق والمخابز للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وكذلك توفير المنتجات طوال الوقت.

كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الاسواق الاخرى كما تواصل الوزارة حاليا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة لبدء صرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.