شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 25853 موظفاً بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدة قرارات بتسكين وترقية 25853 موظفاً بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، وإعمالاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتضمن القرار ترقية 14631 موظفاً بالقسم المدني، وترقية 7077 موظفاً بأقلام المحضرين، وترقية 2768 عاملاً بالخدمات المعاونة والحرفية، وترقية 1377 موظفاً بالمحاكم المتخصصة.

كما أصدر وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير، والاهتمام بجدية تقارير الأداء حتى يمكن فرز العناصر المتميزة وتسكينها في الوظائف المناسبة.