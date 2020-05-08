شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ غدا استلام أبحاث طلاب النقل إلكترونيا وورقيا حتى 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى استلام أبحاث طلاب النقل بواقع قرابة 15 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وحتى 16 مايو الجارى، حيث متاح قيام الطلاب بتسليم مشاريع أبحاثهم ورقيا فى المدارس وإلكترونيا على منصة إدمودو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020، كما يتاح للطلاب تسليم الظرف ورقيا إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو الجارى.

وحددتت وزارة التربية والتعليم خطوات تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية على النحو التالى:

خطوات التسليم الورقى:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه فى ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

خطوات التسليم الإلكتروني:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

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٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".