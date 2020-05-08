شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: نواصل أعمال تحويلات مرافق مترو الهرم استعدادا لتنفيذ المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للأنفاق استمرارها فى تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع عقب الاستقرار على اختيار تحالف الشركات الذى سيقوم بأعمال التنفيذ والحفر للمشروع، وذلك مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع أن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

وأضافت المصادر أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشى اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة 12.5 مليار جنيه تقريبا، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة لاستخدامها فى أعمال حفر المشروع.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.