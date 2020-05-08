حدث ليلاً| تفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع كورونا وارتداء الكمامة إجباريا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تبدأ أول يونيو.. الحكومة تكشف ملامح مرحلة التعايش مع كورونا وما بعد الغلق

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ملامح مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المقرر البدء بها بعد مرحلة الغلق الحالية، مؤكدا أنها ستبدأ مع بداية شهر يونيو.

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مستشار الرئيس لشئون الصحة: مصر تساند إفريقيا من أجل محاربة فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة أعداد الإصابات أمرا متوقعا، والحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة أجريدت ما يزيد عن 100 ألف تحليل الـpcr .

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"عقوبات على غير الملتزمين".. مُتحدث الحكومة: ارتداء الكمامة إجبارياً

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولهذا السبب لن تستمر في الإغلاق.

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ما هو مصير مسابقة ١٢٠ ألف معلم بعد أزمة كورونا؟ وزير التعليم يرد

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات عدد من المعلمين بشأن مسابقة تعيين 120 ألف معلم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف في المدارس.

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مستشار الرئيس لشئون الصحة: عقار "ريمديسيفير" لم يصل مصر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات لم يصل مصر، موضحًا أن الدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة كورونا و المواطن عليه دور فى هذه الأزمة وهو الالتزام.

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أول مصابة بشمال سيناء تروي لمصراوي رحلتها مع كورونا وتفاصيل العزل (ملف صوتي)

قالت الحاجة فرحانة (65 عامًا) أول مصابة بفيروس كورونا في مدينة بئرالعبد بشمال سيناء إنها عادت إلى منزلها بعد عصر أمس الخميس، عقب التأكد من تعافيها في مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي في محافظة الإسماعيلية.

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جونز هوبكنز: 2448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 2448 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ، وفقا لجامعة جونز موبكنز.

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الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع لميليشيات الوفاق شرق مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو التابع له، شن سلسلة غارات على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق، شرقي مدينة مصراتة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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كوريا الشمالية تصف مناورات عسكرية كورية جنوبية بـأنها "استفزاز خطير"

وصفت كوريا الشمالية مناورات عسكرية لجارتها الجنوبية بأنها "استفزاز خطير" يسلتزم الرد.

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"العدل الأمريكية" تطالب بإسقاط القضية الجنائية عن مستشار لترامب

طالبت وزارة العدل الأمريكية بإسقاط القضية الجنائية بحق مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، حسبما جاء في وثائق قضائية اليوم الخميس طالبت القاضي بإسقاط القضية.

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وزير برازيلي: اقتصاد بلادنا على وشك الانهيار بسبب كورونا

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس اليوم الخميس إن اقتصاد البلاد "على حافة الانهيار" بسبب مرض كوفيد-19.

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الولايات المتحدة: سنواصل الضغط على روسيا وتركيا والامارات لوقف القتال في ليبيا

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا ‏"إن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على روسيا وتركيا والإمارات لتشجيع الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على العودة إلى مفاوضات الأمم المتحدة".

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