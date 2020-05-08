كورونا في 24 ساعة| موعد إنتاج لقاح والكمامة إجاريا ومعدل الإصابات اليومية يلامس 400 في مصر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.