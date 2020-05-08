كورونا في 24 ساعة| موعد إنتاج لقاح والكمامة إجاريا ومعدل الإصابات اليومية يلامس 400 في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت وضع سيناريوهات التعايش مع فيروس كورونا بضوابط، نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وكشفت منظمة الصحة العالمية عن الموعد المحتمل لإنتاج لقاح فيروس كورونا.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
الصحة: 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة
وفاة حالة اشتباه بكورونا في قنا قبل ظهور نتيجة تحليلها
أول مصابة بشمال سيناء تروي لمصراوي رحلتها مع كورونا وتفاصيل العزل (ملف صوتي)
متحدث الوزراء: نمتلك 4 آلاف جهاز تنفس صناعي وقادرين على استيعاب مصابي كورونا
مستشار الرئيس لشئون الصحة: عقار "ريمديسيفير" لم يصل مصر حتى الآن
وزير برازيلي: اقتصاد بلادنا على وشك الانهيار بسبب كورونا
الصحة: لا نزال في السيناريو الثاني لكورونا.. وبدء تشغيل "صدر العمرانية" للعزل
"عقوبات على غير الملتزمين".. مُتحدث الحكومة: ارتداء الكمامة إجبارياً
كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني
ظهور 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنوفية
خروج 14 حالة جديدة من العزل الصحي في أسوان بعد تعافيهم من كورونا
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفى عزل العجمي إلى 94 حالة
وفيات كورونا حول العالم تتخطى 260 ألفًا
كورونا مصر: معدل الإصابات اليومية يلامس 400.. و1168 حالة في 3 أيام (تفاعلي)
"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل لإنتاج لقاح فعال ضد كورونا
ترامب ونائبه يجريان فحص كورونا بعد إصابة مساعد له.. والبيت الأبيض ينشر النتيجة
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