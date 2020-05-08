أخبار مصر | برلمانية: الحكومة تحمي المواطنين وتدفع عجلة الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الحكومة تحمي المواطنين وتدفع عجلة الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، يعكس وجود خطة وإستراتيجية محكمة لدى الحكومة المصرية تسير وفقا لها لتحقيق التوازن بين صحة المواطن واستمرار مكافحة وباء كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للمكافحة، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري.

ولفتت "رزق الله"، في بيان لها، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تستهدف تقليل تبعات الأزمة السلبية، التي كادت تدمر اقتصاديات العديد من الدول الصناعية الكبرى، الموقف الذي لا ترغب الدولة المصرية للوصول إليه والعمل على تجنبه.

وأضافت أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بالضرائب وسداد المديونيات والقروض، وتأجيلها ضمن استمرار دفع عجلة الإنتاج وسد احتياجات العمالة والعمل على توفير رواتبهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.