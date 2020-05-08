أخبار مصر | بعد ظهور"طفرة مقلقة" لكورونا.. تعرف على مراحل تطور الفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ظهور"طفرة مقلقة" لكورونا.. تعرف على مراحل تطور الفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أزمة فيروس كورونا تسبب الذعر والقلق في أنحاء العالم، حيث تجاوزت أعداد الوفيات مئات الآلاف، ووصلت أعداد المصابين إلى ما يقارب 4 ملايين، وحاول الباحثون التعرف على خصائصه ومراحل تطوره من خلال إجراء عدة تجارب.

وكشف علماء أميركيون، مؤخرا، عن طفرة بارزة في فيروس كورونا المستجد، واعتقدوا أنها السلالة الجديدة، التي تسببت في انتشار العدوي بأنحاء العالم.

وقال الباحثون إن هذه الطفرة تطور جديد لفيروس الكورونا، ما يجعل الأشخاص يصابون به مرة ثانية، حيث أنهم رصدوا 14 طفرة في بروتينات الفيروس، الذي تحول إلى جائحة عالمية ومن بينها تلك البروتينات التي تعرف باسم "سبايك دي 614 جي"، ما يدعوا إلى القلق.

وترصد الخليج 365 في السطور التالية مراحل تطور فيروس الكورونا:

النوع الأول:

في منتصف التسعينات ظهر لأول مره فيروس كورونا، وكان مقتصرًا على أنوع محددة من الحيوانات دون أن ينتقل للإنسان، ولكن منظمة الصحة العالمية تنبأت بتطور المرض.

النوع الثاني:

انتشر نوعان متشابهان من فيروس كورونا بالصين في عام 2000، حيث سجلت مدينة هونغ كونج أول حالة إصابة بالفيروس، وقضى على أعداد كبيرة من البشر، ولكن لم يتم حصره المرض بسبب عدم اكتمال المعلومات حول الفيروس وعدم وجود لقاحات تستطيع القضاء عليه.

النوع الثالث:

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تعتبر مدينه هونغ كونج منبع النوع الثالث من الفيروس، والذي يعد الأكثر شراسة وعرف بـاسم "السارس"، وقضى على ما يقرب من ألف شخص، واستطاع أن ينتشر خارج حدود الصين إلى بعض الدول الأوربية التي سجلت أيضًا الكثير من حالات الإصابة والوفاة.

ويؤدي مرض السارس إلى مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، حيث تستمر المشكلات المزمنة حتى بعد النجاة منه.

وفي عام 2003 أكتشف الطبيب الإيطالي كارلو أورباني، فصيلة من فيروس كورونا، أطلق عليها المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، حيث كانت تنتمي لعائلة الكورونا.

النوع الرابع:

يشكل النوع الرابع خطورة أكثر من مرض السارس، والذي ظهر في السعودية عام 2012، لينتشر بإسم فيروس كورونا المتسبب في المتلازمة التنفسية الشرق الأوسط، إذ تشبه أعراضه مثل الإنفلونزا العادية والسعال والعطس وارتفاع درجة حرارة الجسم، والرعشة ووجع عام بالجسم.

ولم ينتشر ذلك النوع مقارنة بالسابق، ورغم ذلك كانت حالات الوفيات به عالية، وأعربت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن قلقها بشأن سرعة تطور الفيروس وانتشاره في أماكن مختلفة حول العالم.

النوع الخامس:

أعلنت أول حالة إصابة تم تسجيلها به في الصين، وبعد فحص المريض تبين التسلسل الجيني له إنه تابع فيروسات الكورونا المستجد، حيث وجد أنه مرتبط بفيروسات الخفافيش التاجية وفيروس مرض السارس، ولكن يختلف عنهم في تسلسل الأعراض.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن حالات الإصابة في ارتفاع، مما ادي الي انتشاره بشكل سريع في انحاء العالم، وأصبح وباء عالميا.