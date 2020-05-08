شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الوزراء»: نمتلك 4 آلاف جهاز تنفس صناعي.. وقادرون على استيعاب مصابى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعانى أية نقص في المستلزمات أو السلعية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتابع:«لم نسمح لعجلة الإنتاج أن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئى، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات».

وأضاف «سعد»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر، تعد ظاهرة سلبية، وتابع:«ورغم ذلك ومع اقتراب اعداد الإصابة لـ400 إصابة يومياً لم يتخرج عن قدرة قطاع الصحة المصرى، مازلنا كحكومة ووزارة صحة ومؤسسات قادرة على استيعاب هذه الاعداد، نتيجة أننا توسعنا في أماكن العزل».

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أجهزة التنفس الصناعى التي تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحياً وطبياً في ظل جائحة كورونا، تتوافر لدينا بوفرة، وتابع:«اللى كان في الخدمة فعلياً فيما يخص كورونا 38 جهاز فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكهم الدولة المصرية، الحمد الله مازلنا بعيداً عن أي مشكلة تتعلق الخدمات الصحية».