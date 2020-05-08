ارتفاع عدد حالات «النقاهة» لمرضى كورونا في «عزل أبوقير» إلى 286 حالة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٢٨٦ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.
وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه جرى تحويل ٤ حالات الخميس مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.
وقالت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.
وأضافت أنه تم تعافي حالتين من المحجوزين بمستشفى عزل العجمي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ٩٤ حالة.
ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.
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